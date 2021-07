사진제공=YG엔터테인먼트

남매 듀오 AKMU(악뮤, 악동뮤지션)의 컬래버레이션 앨범 'NEXT EPISODE'가 오늘(26일) 오후 6시 발매된다. 독특한 세계관, 초호화 피처링 군단, 일곱 편의 오피셜 비디오와 함께여서 음악팬들의 관심이 그 어느 때보다 뜨겁다.AKMU는 이번 앨범을 통해 음악적 스펙트럼을 한층 더 확장했다. 20세기 후반 레트로 사운드에서 영감을 받아 완성된 곡들은 여러 컬래버레이터의 음악적 색깔을 더해 보다 신선하고 실험적인 장르와 서사를 만들어냈다. 늘 새로운 도전과 성장, 진화를 거듭해온 AKMU의 디스코그라피를 떠올리면 음악팬들의 기대가 치솟은 지점이다.AKMU의 앨범 주제인 '초월자유'는 타인의 시선, 세상이 요구하는 기준, 마음속 상처 등에 굴복하는 대신 내면의 단단함을 지키고자 하는 굳은 의지를 이야기한다. 또 어려운 상황을 이겨내고, 꿈꾸는 목적지로 도달할 수 있다는 희망의 메시지를 전한다.AKMU의 내적 성장과 한층 깊어진 철학적 사유를 엿볼 수 있다. 이찬혁은 지난 정규 3집 수록곡 'FREEDOM'에서 '옷 없이 걷고 싶어 / 집 없이 살고 싶어' 등과 같은 노랫말로 이 주제를 염두에 둔 바 있다. 그는 '어떠한 환경·상태에도 영향받지 않는 진정한 자유'를 꿈꾸며 이번 앨범 가사를 썼고, 이를 확장해 7곡 모두에 녹여냈다.AKMU는 다양한 장르를 대표하는 7명의 최정상 뮤지션과 함께 했다. 이 중 가장 주목받고 있는 곡은 타이틀곡 '낙하'. 아이유가 참여한 노래다. '낙하'는 추락이 아닌 비상이 될 수 있음을 역설적으로 풀어냈다. 고정관념을 뒤엎는 AKMU 특유의 독창적인 시선이 돋보인다. AKMU는 '낙하'에 대해 "영화 '위대한 쇼맨'에서 영감을 받아 만든 곡이다. '어떤 시련이 찾아와도 주위의 시선을 신경 쓰지 않고 끝까지 함께하겠다'는 메시지를 담았다"고 설명했다.어른들의 현실을 아이들의 눈으로 바라본 '전쟁터'(with 이선희), 사람들의 시선과 세상의 기준에서도 자유로울 수 있는 한 사람의 이야기를 담은 'BENCH'(with 자이언티), 모두가 원하는 것이 다르니 하고 싶은 대로 하라는 메시지가 담긴 '째깍 째깍 째깍'(with 빈지노), 역시 타이틀곡 못지않게 관심을 모으는 곡이다. YG는 "'맞짱'(with 잔나비 최정훈), 'Stupid Love Song'(with 크러쉬), 'EVEREST'(with 샘 김)도 AKMU 음악의 색다른 매력을 느낄 수 있는 곡"이라고 부연했다.AKUM는 [NEXT EPISODE] 전곡을 오피셜 비디오로 제작, 시각적 표현에도 힘을 실었다. 이미 선공개된 '전쟁터' 오피셜 비디오를 비롯해 오늘 (26일) 전곡 음원과 함께 공개될 '낙하'를 시작으로 나머지가 차례차례 선보일 준비를 마쳤다.여기에 [NEXT EPISODE] 주제인 '초월자유'를 직접 체험할 수 있는 공간도 마련됐다. 서울 용산구에 위치한 비이커 한남 플래그십 스토어가 그곳이다. 7월 27일부터 8월 9일까지 이 팝업 스토어에서 펼쳐질 다양한 전시는 팬들의 오감을 만족시킬 전망이다.AKMU는 컬래버레이션 앨범 [NEXT EPISODE] 신곡 무대를 오늘 (26일) 오후 10시 생방송 되는 네이버 NOW. <#OUTNOW AKMU in 수현의 숲>에서 꾸미며 팬들과 처음 만날 예정이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr