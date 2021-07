권진아 (사진=안테나)

싱어송라이터 권진아가 스포일러 라이브 영상을 공개하며 컴백 카운트다운에 돌입했다.소속사 안테나는 공식 SNS를 통해 오는 27일 발표되는 권진아의 서머 싱글 ‘KNOCK (With 박문치)’의 스포일러 라이브 영상을 오픈했다.이번 영상은 앞서 공개된 스포일러 토크 영상에 이어지는 인스타그램 라이브 콘셉트의 영상으로, 드라이브를 즐기며 ‘KNOCK (With 박문치)’를 열창하고 있는 권진아의 모습이 담겼다.영상 속 시원한 창밖 풍경과 권진아의 청량하면서도 맑은 보이스가 기분 좋게 어우러지며 역대급 서머송의 탄생을 예감케 했다.또한 권진아의 톡톡 튀는 스타일링과 유쾌한 제스처가 이번 신곡의 콘셉트를 짐작게 하며, 지금껏 보여주지 않았던 반전 매력이 담긴 권진아 표 서머송을 기대하게 만들었다.지난 2월 EP ‘우리의 방식’ 이후 5개월 만에 발매하는 이번 싱글은 권진아가 직접 작사, 작곡한 자작곡으로, 권진아의 색깔이 돋보이는 유니크한 보컬과 여름에 어울리는 청량한 감성을 고스란히 느낄 수 있다.이번 곡은 특히 ‘뉴트로 천재’ 박문치가 편곡에 힘을 보태 완성도를 높였다. 박문치의 감각적인 사운드와 권진아의 독보적인 음악성이 만나 어떤 폭발적인 시너지를 일으킬지 기대를 자아낸다.자신의 앨범을 비롯해 다양한 아티스트와의 협업 및 다수의 웰메이드 OST로 폭넓은 음악적 행보를 이어가고 있는 권진아는 이번 서머 싱글을 통해 장르 불문 뛰어난 음악적 기량과 탁월한 송라이팅 능력을 다시 한 번 입증할 예정이다.한편 권진아는 27일 오후 6시 서머 싱글 ‘KNOCK (With 박문치)’를 발매한다.이준현 텐아시아 기자