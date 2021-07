26일 컬래버 앨범 발매

남매듀오 AKMU의 타이틀곡 '낙하' (with 아이유) 가사 전체를 담은 리릭 포스터가 23일 공개됐다.공개된 '낙하'의 노랫말은 한 편의 시처럼 서정적인 언어와 운율 속 묵직한 울림을 선사했다. AKMU의 내적 성장을 엿볼 수 있는 철학적 메시지도 곳곳에 녹아 있다.AKMU는 '죄다 낭떠러지야, 봐'라며 누군가 어려운 상황에 내몰린 현실을 직시한다. 하지만 이내 '내 손을 잡으면 / 하늘을 나는 정도 / 그 이상도 느낄 수 있을 거야' 같은 가사를 통해 분위기를 희망으로 반전시킨다. 이어 '눈 딱 감고 낙하'라는 후렴구가 곡의 중심을 잡으며 이 노래가 과연 어떤 장르와 사운드로 표현됐을지 기대감을 키웠다.YG엔터테인먼트에 따르면 AKMU의 컬래버레이션 앨범 'NEXT EPISODE'(넥스트 에피소드)를 관통하는 주제는 '초월자유'(Beyond Freedom)다. '초월자유'란 단순히 육체적인 편안함을 넘어 어떠한 환경·상태에도 영향받지 않는 진정한 내면의 자유를 뜻한다.AKMU의 컬래버레이션 앨범 'NEXT EPISODE' 전곡 음원은 오는 7월 26일 오후 6시 발매된다. 이선희, 아이유, 자이언티, 빈지노, 잔나비 최정훈, 크러쉬, 샘 김까지 다양한 장르를 아우르는 7명의 정상급 아티스트가 AKMU와 각각 함께 했다.앨범에 수록된 7개 트랙 모두 오피셜 비디오가 제작됐다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr