사진제공=빅히트뮤직

그룹 투모로우바이투게더의 팬라이브 DVD가 일본 오리콘 차트에서 정상을 차지했다.20일 일본 오리콘이 발표한 최신 차트에 따르면, 투모로우바이투게더의 ‘2021 TXT FANLIVE SHINE X TOGETHER DVD’는 발매와 동시에 일간 DVD 차트와 일간 뮤직 DVD 차트에서 나란히 1위에 올랐다.‘2021 TXT FANLIVE SHINE X TOGETHER DVD’는 투모로우바이투게더가 전 세계 모아(MOA)와 함께한 두 번째 팬라이브를 담고 있다. 투모로우바이투게더의 풍성한 퍼포먼스와 최초 공개 무대 등 다양한 콘텐츠로 구성돼 소장 가치가 높은 것으로 평가받는다.투모로우바이투게더는 지난 5월 31일 발매한 정규 2집 ‘혼돈의 장: FREEZE’로 6월 21일 자 오리콘 주간 앨범 차트(2021.06.07 ~2021.06.13)에서 7만 6,806장의 판매량으로 1위에 오른 바 있다. 이들은 작년 5월 발매한 두 번째 미니 앨범 ‘꿈의 장: ETERNITY’를 시작으로 세 번째 미니 앨범 ‘minisode 1 : Blue Hour’, 일본 정규 1집 ‘STILL DREAMING’에 이어 ‘혼돈의 장: FREEZE’까지 4개 앨범을 연속으로 오리콘 주간 앨범 차트 1위에 올려놓았는데 4개 앨범 연속 1위에 오른 해외 아티스트로는 역대 네 번째, 해외 남성 아티스트로는 역대 두 번째다.한편, Z세대의 열광적인 지지 속에 빌보드, 오리콘 등 주요 글로벌 차트에서 선전하고 있는 투모로우바이투게더는 오는 8월 17일 정규 2집 리패키지 앨범 ‘혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE’를 들고 컴백, 글로벌 열풍을 이어간다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr