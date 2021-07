사진제공=빅히트뮤직

그룹 투모로우바이투게더가 ‘혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE’의 D-day 티저를 공개하며 컴백에 대한 기대감을 높였다.투모로우바이투게더는 20일 공식 SNS에 정규 2집 리패키지 앨범 ‘혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE’ D-day 티저를 게재했다.공개된 영상 속에는 투모로우바이투게더의 팀명과 앨범명, 곡명 등을 활용한 디자인 스티커와 형형색색의 주얼 스티커로 꾸민 스케이트 보드 위에 컴백을 알리는 휴대폰이 놓여 있다. 특히, 컴백 ‘D-28’을 알리는 문구에 사용된 달러($)와 하트(♡) 기호가 호기심을 자극한다. 개성 있게 스케이트 보드를 꾸미고, 이모지를 사용하는 등 Z세대(Generation Z, Gen Z)의 취향을 반영한 트렌디 아이템이 눈길을 끈다.투모로우바이투게더는 오는 8월 17일 정규 2집 리패키지 앨범 ‘혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE’의 발매 소식을 알렸다. 지난 5월 세계의 습격으로 얼어 버린 소년의 이야기를 담은 정규 2집 ‘혼돈의 장: FREEZE’를 내놓으며 ‘꿈의 장’에 이은 새 시리즈 ‘혼돈의 장’의 서막을 올렸던 투모로우바이투게더는 리패키지 앨범 ‘혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE’로 ‘혼돈의 장’ 시리즈를 완성한다.'혼돈의 장: FREEZE'로 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서 5위에 오르는 등 독보적인 존재감을 증명한 투모로우바이투게더가 ‘혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE’로 글로벌 열풍을 증폭시킬지 기대가 모이고 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr