AKMU, 26일 컬래버 신보 공개

/사진 = YG엔터테인먼트

/사진 = YG엔터테인먼트

남매듀오 AKMU의 'NEXT EPISODE'(넥스트 에피소드)의 수록곡 '전쟁터' 가사 전체가 깜짝 공개됐다.YG엔터테인먼트는 20일 공식 SNS에 AKMU의 컬래버레이션 앨범 'NEXT EPISODE' 1번 트랙 ‘전쟁터 (with 이선희)’ 리릭 포스터를 게재했다.붉은색 CD 모양의 트랙 표지와 가사지가 그대로 표현된, 매우 직관적이면서 강렬한 이미지다. 아직 발매되지 않은 음원의 노랫말 모두가 먼저 소개된 건 이례적인데다 AKMU 특유의 철학적 사유와 시적 서사가 인상 깊다.특히 '화약 연기 뒤덮인 하늘 봐 / 몇십 년 후쯤이 되어야 우리는 전설이 될까 / 슝 폭탄과 총알 날아가는 모양 / 얼마나 시간이 지나야 이들이 폭죽이 될까 / 피가 나는 줄도 모르고 / 걸음을 빨리 재촉하는 당신은 / 어떤 것을 그토록 사랑하길래 / 몇 번을 살아났나요'라는 등의 도입부가 예사롭지 않다.AKMU가 들려준 기존 음악들과 확연히 다른 분위기가 감지되는 지점이다. 가사 한 줄 한 줄에 담긴 의미와 그 안에 담긴 메시지를 곱씹게 되는 가운데 YG 측은 "전쟁처럼 복잡 미묘하고 치열한 상황들에 대해 어른이 아이에게 이야기하는 형태"라고 설명했다.'전쟁터'는 AKMU와 이선희의 조합으로 기대를 모으고 있는 곡이다. 이들이 합을 이룬 노래의 멜로디와 오피셜 비디오(OFFICIAL VIDEO)에 대한 팬들의 궁금증이 더욱 커졌다.앞서 AKMU의 새 앨범에 담긴 7곡 각각의 오피셜 비디오가 제작됐으며, 앞으로 순차 공개될 이들의 서사는 옴니버스식 구성으로 유기성을 띤다고 YG 측은 전한 바 있다.AKMU의 컬래버레이션 앨범 'NEXT EPISODE'는 이선희뿐 아닌 아이유, 자이언티, 빈지노, 잔나비 최정훈, 크러쉬, 샘 김이 참여해 초호화 피처링 라인업을 자랑한다. 타이틀곡은 '낙하'(with 아이유)이며, 앨범에 수록된 전곡 음원은 7월 26일 오후 6시 발매된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr