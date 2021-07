사진제공=어비스

가수 선미가 공식 SNS에 세 번째 미니앨범 ‘1/6(6분의 1)’의 포스터를 공개했다.'6분의 1'은 2018년 9월에 발표했던 ‘WARNING’ 이후 3년여 만에 발표하는 미니앨범이다.SNS에는 포스터와 함께 "On the moon where gravity is one sixth, the weight of anxiety is also one sixth?(중력이 6분의 1인 달에서는 걱정의 무게도 6분의 1일까?)"라는 문구가 남겨져 있어, 선미가 미니앨범 ‘1/6’을 통해 어떤 메시지를 담은 곡들을 선보일지 궁금증을 더하고 있다.20일 공개된 타이틀 포스터 속 선미는 키치 하면서도 사랑스러운 스타일링을 완벽하게 소화해내며, 이번 앨범은 통해 어떤 매력을 선보일지 기대감을 높이고 있다.신곡을 발표할 때마다 새로운 콘셉트와 완벽한 소화력으로 더욱 기대하게 만드는 선미가 3년 만에 발표하는 미니앨범 '6분의 1'에서는 어떤 매력으로 대중들에게 즐거움을 선사할지 오는 8월 6일 오후 6시 전격 공개된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr