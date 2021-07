사진제공=빅히트뮤직

그룹 투모로우바이투게더가 오는 8월 17일 컴백한다.투모로우바이투게더는 글로벌 공식 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 내달 17일 정규 2집 리패키지 앨범 '혼돈의 장: FIGHT OF ESCAPE'의 발매 소식을 알렸다.투모로우바이투게더는 데뷔 앨범 ‘꿈의 장: STAR’를 시작으로 정규 1집 ‘꿈의 장: MAGIC’, 미니 2집 ‘꿈의 장: ETERNITY’까지 ‘꿈의 장’ 시리즈를 통해 꿈을 좇는 소년들의 성장 서사를 전했다. 이어, 지난해 ‘minisode1 : Blue Hour’를 발매하며 ‘꿈의 장’에서 다음 시리즈로 넘어가기 전 다섯 멤버가 들려 주는 작은 이야기를 전했다.투모로우바이투게더는 지난 5월 정규 2집 ‘혼돈의 장: FREEZE’를 내놓으며 ‘꿈의 장’에 이은 새 시리즈 ‘혼돈의 장’의 서막을 올렸다. 이 앨범은 세계의 습격으로 얼어 버린 소년의 이야기를 담았다. 투모로우바이투게더는 정규 2집 리패키지 앨범 ‘혼돈의 장: FIGHT OF ESCAPE’로 ‘혼돈의 장’ 시리즈를 완성한다.투모로우바이투게더는 ‘혼돈의 장: FREEZE’의 타이틀곡 ‘0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori’(제로 바이 원 러브송), 수록곡 ‘Anti-Romantic’, ‘No Rules’ 등 트렌디한 멜로디와 진솔한 가사로 전 세계 10대들의 공감대를 자극, ‘전 세계 10대를 대변하는 팀’이라는 타이틀을 얻었다.이러한 전 세계 10대들의 지지 속에 투모로우바이투게더는 주요 글로벌 차트에서 자체 최고 기록을 경신했다. '혼돈의 장: FREEZE'는 발매 일주일 동안 63만 563장 판매됐는데, 데뷔 3년 차 K-팝 그룹이 세운 성적으로는 역대 최다 판매량이다. 또한, 이 앨범은 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’ 차트에 5위로 진입한 뒤 5주 연속 차트인을 유지하고 있다. ‘빌보드 200’ 5위 역시 데뷔 3년 차 K-팝 그룹의 성적으로는 역대 최고이자, 올 들어 현재까지 K-팝 아티스트의 앨범이 이 차트에서 작성한 최고 순위이다.이처럼 국내외에서 독보적인 존재감을 증명한 투모로우바이투게더는 이례적인 초고속 컴백으로 글로벌 열풍을 이어 나갈 예정으로, 이들이 선사할 음악과 퍼포먼스에 기대가 모이고 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr