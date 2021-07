슈퍼주니어 예성, 7월 25일 日 온라인 스페셜 이벤트 개최

슈퍼주니어 예성이 온라인 스페셜 이벤트를 개최한다.예성은 7월 25일 오후 5시부터 네이버 V LIVE 'Beyond LIVE'(비욘드 라이브) 채널을 통해 ‘Beyond LIVE SUPER JUNIOR-YESUNG Special Event ~ I’ll light your way~’ (비욘드 라이브 슈퍼주니어 예성 온라인 스페셜 이벤트 ~아 윌 라이트 유어 웨이~)를 전 세계 유료 생중계한다.특히 이번 행사는 큐시트, 무대, 포스터 디자인까지 예성이 직접 참여하였으며 이벤트 이름 역시 “여러분이 가는 길을 빛이 되어 비추고 싶고, 여러분을 빛나게 하는 존재가 되고 싶다”는 바람으로 애정을 듬뿍 쏟아 준비한 만큼, 팬들에게 한층 의미 있는 시간이 될 것으로 보인다.해당 이벤트에서 예성은 지난 5월 4일 발매된 미니 4집 타이틀 곡 ‘Beautiful Night’(뷰티풀 나이트)와 국내 솔로곡들은 물론, 일본 오리지널 곡들로 무대를 알차게 채울 예정이어서 높은 관심이 기대된다.한편 ‘Beyond LIVE SUPER JUNIOR-YESUNG Special Event ~ I’ll light your way~’ 관람권은 오늘(16일)부터 네이버 V LIVE와 SMTOWN &STORE를 통해 구매할 수 있다.이준현 텐아시아 기자