블랙핑크 5주년 기념 '더 무비', 8월 4일 국내 개봉

‘블랙핑크: 더 무비(BLACKPINK THE MOVIE)’의 메인 예고편이 14일 공개됐다.1분 15초가량의 짧은 영상에는 블랙핑크 멤버 4인의 진심이 압축됐다. 또한 심장을 뛰게 하는 블랙핑크 콘서트 현장 열기가 생생히 담겨 글로벌 팬들의 기대감을 한층 끌어올렸다.특히 핑크빛 라이트로 가득한 객석과 무대 위 역동적인 블랙핑크의 퍼포먼스가 펼쳐지는 순간, 마치 보는 이가 공연장 한가운데에 들어선 듯한 몰입감을 선사했다.블랙핑크는 "인생에서 가장 행복한 시간들이었다", "항상 응원해줘서 고맙다" 등 벅찬 소감을 전해 팬들의 뭉클함을 자아냈다.블랙핑크 데뷔 5주년을 맞아 제작된 이 영화는 앞서 YG가 예고한 '4+1 PROJECT' 중 하나다. 지난 2016년 8월 데뷔와 동시에 글로벌 스타로 자리매김한 블랙핑크의 여정을 되짚는 작품.영화는 'THE SHOW'(더 쇼, 2021)와 'IN YOUR AREA'(인 유어 에리아, 2018) 콘서트 실황 5곡을 더해 블랙핑크의 히트곡 무대를 재편집해 선보인다. 일반관인 2D를 포함해 스크린X와 4DX, 4DX 스크린까지 다양한 포맷으로 상영된다.아울러 그동안 공개되지 않았던 멤버들의 인터뷰 등 특별한 장면들도 담길 예정이라고 소속사 측은 전했다.국내 개봉은 8월 4일.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr