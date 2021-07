아이유 비롯 이선희-자이언티-빈지노-최정훈-크러쉬-샘김 참여

화려한 피처링 군단

듀오 AKMU 신보 트랙리스트 /사진 = YG엔터테인먼트

남매듀오 AKMU의 새 앨범 'NEXT EPISODE'(넥스트 에피소드)에 참여한 아티스트 라인업이 14일 전격 공개됐다.공개된 트랙리스트에 따르면 AKMU의 새 앨범 'NEXT EPISODE'는 총 7개 트랙으로 구성됐다. '전쟁터'를 시작으로 타이틀곡 '낙하', 'BENCH'(벤치), '째깍 째깍 째깍', '맞짱', 'Stupid love song'(스튜피드 러브 송), 'EVEREST'(에베레스트)가 차례로 담겼다.화려한 피처링 군단이 AKMU와 함께 했다. 아이유, 이선희, 자이언티, 빈지노, 잔나비 최정훈, 크러쉬, 샘 김까지 라인업에 이름을 올렸다.이 같은 피처링 군단은 지금까지 AKMU의 디스코그래피에서 찾아볼 수 없었던 지점. 독보적인 색깔과 아우라를 지닌 뮤지션들의 협업이 어떠한 음악적 시너지를 발휘했을 지 기대를 모은다.막강한 프로듀서진도 눈길을 끈다. AKMU 이찬혁이 전곡 작사·작곡에 참여한 가운데 밀레니엄(MILLENNIUM), 적재, 피제이(PEEJAY), 이현영이 힘을 보탰다.포스터 속 상징적 메시지 또한 보는 이의 호기심을 자극했다. 신비로운 초록색 배경 위 원형 안에 담긴 흑백 이미지들이 의미하는 바가 무엇일지 팬들의 궁금증이 커졌다.앞서 YG 측은 'ANOTHER SUMMER, ANOTHER EPISODE' 문구가 새겨진 티저 영상을 통해 이번 앨범과 AKMU의 2017년 싱글 앨범 'SUMMER EPISODE'(서머 에피소드)와 연관 가능성을 암시했다.AKMU의 신보 'NEXT EPISODE' 음원은 오는 26일 발매. 음반은 오는 27일 전국 온·오프라인 매장 출시.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr