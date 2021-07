사진제공=SM엔터테인먼트

가수 강타가 '자유롭게 날 수 있도록'을 리메이크한다.강타는 오는 14일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 리메이크 싱글 '자유롭게 날 수 있도록 2021 (Free To Fly 2021)'을 공개한다.이번 곡은 1997년 발표된 H.O.T. 정규 2집 '울프 앤 쉽(Wolf And Sheep)'의 수록곡 '자유롭게 날 수 있도록 (Free To Fly)'을 리메이크한 노래로, 원곡자인 유영진의 프로듀싱으로 한층 풍부한 사운드와 강타의 감미로운 보컬이 잘 어우러져 곡의 매력을 배가시킨다.또한 '자유롭게 날 수 있도록 2021 (Free To Fly 2021)' 뮤직비디오에는 강타와 더불어 NCT 성찬, 에스파 윈터가 특별 출연해 좋은 반응을 얻을 것으로 보인다.앞서 SM은 'SM CONGRESS 2021'(에스엠 콩그레스 2021)을 통해 기존 SMTOWN 뮤직비디오와 음원을 업스케일링 및 리마스터 작업하여 유튜브를 통해 공개하는 리마스터링 프로젝트를 발표했다. 강타의 '자유롭게 날 수 있도록 2021 (Free To Fly 2021)'을 시작으로 약 300여 편 이상의 뮤직비디오와 음원 등을 새롭게 선보일 예정이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr