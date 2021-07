방탄소년단 뷔, '버터 재킷 프리뷰' 유튜브 영상 ,최단 300만뷰 돌파

방탄소년단 뷔의 'butter' 자켓 프리뷰 영상이 유튜브에서 300만 조회수를 넘어섰다.



방탄소년단은 지난 8 일 공식 유튜브 채널 ‘BANGTANTV’ 를 통해 ‘Butter’ 앨범의 멤버별 재킷 촬영 영상을 공개했다 . 뷔의 영상은 멤버들 중 가장 빠른 3 시간 만에 100 만 뷰 , 7 시간 만에 200 만 뷰 , 1 일 만에 300 만 뷰에 도달했다.





영상 속 뷔의 다양한 분위기와 스타일은 전 세계 팬들을 매료시키기에 충분했다 . 영상 도입에서 늘어뜨린 앞머리와 포니테일을 한 모습은 평소 순하고 사랑스러운 성격과는 상반되는 카멜레온 같은 뷔의 매력을 드러내기에 충분했다. 머그샷 촬영 중 점프 수트를 착용한 뷔가 한 손에 수갑을 차고 보여주는 숨이 막힐 듯한 비주얼과 치명적인 눈빛은 순식간에 화면을 압도했다 .



롤리팝을 입에 물고 있거나 , 수박을 들고 있는 뷔의 모습을 본 팬들은 “How to be a lollipop and a watermelon( 막대사탕과 수박이 되는 방법 )“ 을 검색하며 SNS 를 뜨겁게 달구기도 했다 .



앞서 공식 트위터에 공개한 뷔의 콘셉트 티저 클립은 13 분 만에 100 만 뷰 , 1 시간 3 분 만에 200 만 뷰를 돌파했으며 , 유튜브에 공개한 ‘Photo Booth’ 영상 또한 ‘39 초간의 천국 ’ 이라 불리우며 개별 영상 중 가장 빠른 58 분 만에 100 만뷰를 기록하기도 했다 .



김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr