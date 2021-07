팬덤 '시즈니'에 감사

브브걸 vs 에스파

"아프지 말고 행복하길"

'인기가요' / 사진 = SBS 영상 캡처

'인기가요' NCT드림이 1위를 차지했다.11일 오후 방송된 SBS '인기가요'에는 브레이브걸스 '치맛바람', NCT드림 'Hello Future', 에스파 'Next Level'이 1위 후보에 올랐다.이날 1위는 NCT드림에 돌아갔다. 멤버 마크는 "시즈니(팬덤) 분들 정말 고맙다. 이수만 선생님을 비롯해 SM 식구들 정말 감사하다"라며 "시즈니에게 정말 고맙다. 정말 든든한 존재다. 아프지 말고 모두 행복했으면 좋겠다"라고 말했다.한편, '인기가요'는 규현(KYUHYUN), DAY6 (Even of day), DRIPPIN, 문종업(MOON JONG UP), BDC, 사이로(415), 신촌타이거 (with 라니), 아웃렛(OUTLET), 알렉사(AleXa), SF9, NCT DREAM, OMEGA X, 원위(ONEWE), 이달의 소녀, 전소연, KINGDOM, 태연(TAEYEON), 2PM 등이 출연했다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr