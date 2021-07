[공식] 방탄소년단 ‘Permission to Dance’, 스포티파이 ‘글로벌 톱200' 2위 등극

日 오리콘 데일리 디지털 싱글 랭킹 1위도 석권

‘21세기 팝 아이콘’ 방탄소년단이 신곡 ‘Permission to Dance’로 또다시 기록 행진에 나섰다.10일(현지시간) 세계 최대 음악 스트리밍 업체 스포티파이가 발표한 최신 차트(7월 9일 자)에 따르면, 지난 9일 공개된 방탄소년단의 신곡 ‘Permission to Dance’는 공개 첫날 733만 9,385회 스트리밍되면서 ‘글로벌 톱 200’ 차트 진입과 동시에 2위를 차지했다.‘Permission to Dance’는 ‘글로벌 톱 200’을 비롯해 국가/지역별 ‘톱 200’ 차트에서 한국, 인도, 필리핀, 인도네시아, 태국, 러시아, 베트남, 싱가포르, 사우디아라비아 등 13개 국가/지역에서 1위에 이름을 올리며 명실상부 ‘21세기 팝 아이콘’의 위상을 드러냈다.‘Permission to Dance’는 일본 오리콘이 발표한 최신 차트(7월 9일 자)에서도 다운로드 수 1만 8,232건을 기록하며 데일리 디지털 싱글 랭킹에서 1위를 기록했다. 국내 주요 음원 차트에서 ‘Permission to Dance’의 인기 역시 폭발적이다. 11일(이하 한국시간) 오전 8시 기준으로, 지니뮤직 톱 200, 벅스 실시간 차트 등에서 모두 1위에 올랐다.‘Permission to Dance’는 발매 직후부터 전 세계적으로 뜨거운 인기를 얻고 있다. 앞서 10일 오전 9시까지 기준으로 92개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 1위를 기록했으며, 뮤직비디오는 11일 오전 8시 기준으로 9200만뷰를 넘어섰다.방탄소년단이 싱글 CD ‘Butter’를 통해 선보인 신곡 ‘Permission to Dance’는 ‘춤은 마음 가는 대로, 허락 없이 마음껏 춰도 된다’라는 내용을 담은 경쾌하고 신나는 댄스 팝 장르의 곡이다.한편, 방탄소년단은 오는 14일과 15일 미국 NBC 인기 TV 토크쇼 ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)에 출연할 예정이다.\김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr