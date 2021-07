사진제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단이 일본에서 발매한 베스트 앨범 'BTS, THE BEST'로 일본 레코드협회로부터 '밀리언' 인증을 받았다.9일 일본 레코드협회 발표에 따르면, 방탄소년단이 지난 6월 16일 발매한 'BTS, THE BEST'는 누적 출하량 100만 장을 돌파해 '밀리언' 인증을 획득했다. 올해 일본 레코드협회 '밀리언' 인증 기록은 방탄소년단이 유일하다.방탄소년단이 앨범으로 일본 레코드협회 '밀리언' 인증을 받은 것은 이번이 처음이다. 2019년 일본 열 번째 싱글 'Lights/Boy With Luv'가 출하량 100만 장을 넘기면서 '밀리언' 인증을 획득했고, 당시 방탄소년단은 싱글로 '밀리언' 인증을 받은 첫 해외 남성 아티스트로 이름을 올렸다.일본 레코드협회는 음반의 누적 출하량에 따라 골드(10만 장 이상), 플래티넘(25만 장 이상), 더블 플래티넘(50만 장 이상), 트리플 플래티넘(75만 장 이상), 밀리언(100만 장 이상)으로 구분해 인증한다.방탄소년단은 'BTS, THE BEST'로 일본 오리콘에서도 연일 새 역사를 쓰고 있다. 오리콘 최신 차트(7월 12일 자/집계 기간 6월 28일~7월 4일) '주간 앨범 랭킹'에서 3주 연속 1위를 차지했다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr