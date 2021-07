그룹 엔하이픈/사진 = 빅히트뮤직 제공

그룹 ENHYPEN(엔하이픈)이 일본에서 발표한 첫 데뷔 싱글로 오리콘 데일리 싱글 차트 정상에 올랐다.지난 6일 일본 오리콘이 발표한 차트에 따르면, ENHYPEN이 이날 발표한 일본 첫 데뷔 싱글 ‘BORDER : 儚い’(보더 : 하카나이)는 150,254장의 판매량을 기록하며 오리콘 데일리 싱글 차트 1위에 올랐다.앞서 ENHYPEN은 지난해 11월 한국에서 발표한 데뷔 앨범 ‘BORDER : DAY ONE’(보더 : 데이 원)으로 데일리 앨범 차트 1위, 주간 앨범 차트(2020년 11월 30일~12월 6일) 2위를 기록했고, 올 4월 발표한 두 번째 미니 앨범 ‘BORDER : CARNIVAL’(보더 : 카니발)로는 2주 연속 주간 앨범 차트(2021년 4월 26일~5월 2일, 5월 3일~5월 9일)와 4월 월간 앨범 차트를 석권하는 등 일찌감치 일본 시장에서 입지를 다졌다.이어 이번 일본 첫 데뷔 싱글로 발매 직후 오리콘 데일리 싱글 차트에 진입과 동시에 1위로 직행했다.한편, ENHYPEN의 첫 일본 데뷔 싱글 ‘BORDER : 儚い’(보더 : 하카나이)에는 ‘BORDER : DAY ONE’의 타이틀곡 ‘Given-Taken’(기븐-테이큰)과 수록곡 ‘Let Me In (20 CUBE)’의 일본어 버전, 첫 오리지널 곡인 ‘Forget Me Not’(포겟 미 낫)이 실렸다. 특히 ‘Forget Me Not’은 일본 TV 애니메이션 ‘RE-MAIN’(리-메인)의 오프닝 곡으로 선정돼 현지에서 뜨거운 반응을 얻고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr