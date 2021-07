사진제공=JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트 소속 일본 걸그룹 NiziU(니쥬)가 여성 그룹 사상 최초로 일본 오리콘 1억 스트리밍 기록을 두 번 달성했다.7일 오전 일본 오리콘은 공식 홈페이지를 통해 "NiziU의 일본 정식 데뷔 싱글 'Step and a step'(스텝 앤드 어 스텝)이 최신 오리콘 주간 스트리밍 랭킹(2021.06.28~07.04 집계 기준)에서 97만 1184회 재생을 기록하며, 누적 스트리밍 1억 50만 9892건을 돌파했다"고 밝혔다.또한 "이는 프리 데뷔곡 'Make you happy'(메이크 유 해피)에 이은 두 번째 기록으로, 여성 그룹의 두 작품이 1억 스트리밍을 넘긴 것은 오리콘 스트리밍 랭킹 사상 처음이다"라고 덧붙이며 호성적을 알렸다.앞서 NiziU는 2020년 6월 발매한 프리 데뷔 디지털 앨범의 타이틀곡 'Make you happy'를 통해 일본 주요 음악 플랫폼인 아마존 뮤직, 애플 뮤직, 아와, 구글 플레이 뮤직, 라인 뮤직, 라쿠텐 뮤직, 스포티파이 등을 비롯해 닐슨이 제공하는 유튜브 뮤직의 재생 횟수까지 합산한 빌보드 재팬 누적 스트리밍 수 역시 1억 회를 돌파했다. 정식 데뷔 전 선보인 노래로 이 같은 진기록을 쌓으며 역대급 신예의 면모를 입증했고 이를 발판 삼아 꾸준히 인기 고공행진 중이다.NiziU는 지난 5일 새 디지털 싱글 'Super Summer'(슈퍼 서머)를 발매하고 상승세를 달리고 있다. 신곡은 발표 당일 일본 라인 뮤직, 아이튠즈, 아와, 무모 등 현지 주요 음원사이트의 실시간 차트 1위를 석권했다.'Super Summer'는 모두가 기다린 NiziU의 첫 서머송으로 시원한 기타 리프와 긍정적인 메시지를 담아 기분 좋은 에너지를 전한다. 특히 NiziU가 광고 모델로 활약 중인 유명 음료 브랜드 일본 코카콜라의 새 캠페인 CF송으로 발탁돼 짜릿한 시너지를 발휘하고 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr