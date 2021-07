'풀파티' 후속곡 활동

'치맛바람' 열기 잇는다

화려한 레트로 무드

브레이브걸스 / 사진 = 브레이브엔터테인먼트 제공

그룹 브레이브걸스의 후속곡 'Pool Party (Feat.이찬 of DKB)' 뮤직비디오가 베일을 벗으며 '치맛바람 (Chi Mat Ba Ram)'의 열기를 이어간다.1일 소속사 브레이브 엔터테인먼트는 오후 6시, 공식 유튜브 채널을 통해 브레이브걸스의 미니 5집 'Summer Queen'의 수록곡 'Pool Party (Feat.이찬 of DKB)'의 뮤직비디오를 게재했다. 뮤비 속 브레이브걸스는 컬러풀한 색감이 돋보이는 레트로 풍의 의상을 입고 등장, 화려한 조명과 함께 롤러장에서 신나게 파티를 즐기는 모습을 보였다. 또한 처남좌로 불리는 다크비의 이찬이 깜짝 등장하며 분위기를 고조시켰다.'Pool Party (Feat.이찬 of DKB)'는 미니 5집 'Summer Queen'의 수록곡으로 중독성 있는 기타 루프,흥겨운 리듬이 매력적인 댄스 팝 곡으로 브레이브걸스 컴백과 동시에 각종 음원사이트 상위권에 진입하며 많은 사랑을 받고 있는 곡이다.한편, 브레이브걸스는 미니 5집의 수록곡 'Pool Party (Feat.이찬 of DKB)'로 후속곡 활동을 예고하며 어떤 색다른 매력을 선사할지 기대를 모으고 있다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr