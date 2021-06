타이틀곡 'Got it' 발표

그룹 유키스 출신 케빈/ 사진 = 에프씨이엔엠

그룹 유키스 출신 가수 케빈(KEVIN)이 미국 데뷔한다.케빈은 30일 낮 12 각종 음원사이트를 통해 첫 번째 영어 곡 ‘Got It’(갓 잇)을 공개한다.타이틀 곡 ‘Got It’은 해롭지만 중독적인 관계에서 느끼는 절망의 깊이와 고통을 풀어낸 노래다.기분 좋은 분위기가 균형을 이룬 미디엄 템포의 곡으로, 80년대의 아날로그 신디사이저, R&B 등을 조합하여 아티스트 케빈으로서의 정체성을 완벽하게 표현해 냈다.특히 Kevin Woo(케빈 우), Alex Syps(알렉스 십스)가 노래를 쓰고 Ariana Grande(아리아나 그란데)와 The Weeknd(더 위캔드) 곡들의 프로듀싱을 맡았던 Shintaro Yasuda(신타로 야스다)가 프로듀서로 참여했다.유키스 활동 후, 현재는 솔로 아티스트로서 활약 중인 케빈은 지난 2018년 10월 ‘RIDE ALONG’(라이드 얼롱)으로 일본에서 본격적으로 솔로 활동을 시작했다.이어 2019년 4월에는 두 번째 싱글 ‘FREEDOM’(프리덤)을 발매했고, 7월에는 케빈에게 ‘보물 상자 같은 것’이라는 의미를 담아 만든 첫 미니앨범 ‘Treasure’(트레져)를 발표했다.이외에도 첫 일본 전국 투어인 ‘KEVIN FIRST TOUR 2019 COME ALIVE’(케빈 퍼스트 투어 2019 컴 어라이브)도 성공적으로 마무리했던 케빈은 오는 7월 3일과 4일 ‘KEVIN's ONLINE FAN TALK EVENT’(케빈스 온라인 팬 토크 이벤트)를 개최한다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr