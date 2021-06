/사진 = 메이저나인 제공

보컬듀오 바이브(VIBE)와 R&B 그룹 보이즈 투 맨(Boyz II Men)이 만났다.소속사 메이저나인은 지난 25일과 27일 공식 SNS를 통해 바이브(류재현, 윤민수)와 보이즈 투 맨의 컬래버레이션 음원 'Love Me Once Again(러브 미 원스 어게인)' 티저 영상을 공개했다.티저 영상 속에는 벽에 걸려있는 앨범과 메모장을 비롯해 밤하늘 등 컬러풀하고 아기자기한 일러스트 이미지가 담겨 있다. 특히 'Love Me Once Again'의 가사와 음원 일부가 베일을 벗어 전곡 음원에 대한 기대감을 끌어올렸다.약 30초의 짧은 분량 속에서도 바이브와 보이즈 투 맨은 독보적인 보컬로 단숨에 귀를 사로잡았다. 아름답고 감미로운 멜로디에 부드러운 화음이 어우러져 완벽한 보컬 케미스트리를 기대케 한다.'Love Me Once Again'은 지난 2002년 발매된 바이브의 데뷔곡이자 메가 히트곡 '미워도 다시 한번'의 영어 버전 곡이다. 바이브와 보이즈 투 맨의 각 소속사인 메이저나인과 그루블린이 약 1년간 비공개로 준비해온 컬래버레이션 프로젝트로, 윤민수는 자신의 SNS를 통해 "꿈은 이루어진다"라고 보이즈 투 맨과의 컬래버레이션 소식을 알리며 벅찬 소감을 전했다.이 가운데 2022년 데뷔 20주년을 맞는 바이브는 오는 11월 새 앨범 발매에 앞서, 보이즈 투 맨을 시작으로 다양한 장르의 아티스트들과 컬래버레이션 음원을 순차적으로 공개할 예정이다.'Love Me Once Again'은 오는 30일 오후 6시 발매.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr