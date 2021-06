'4+1 PROJECT' 일환

1차 글로벌 티켓팅, 6월 30일부터 진행

/사진 = YG엔터테인먼트

‘블랙핑크: 더 무비(BLACKPINK THE MOVIE)’가 오는 8월 4일 국내 개봉을 확정했다.YG엔터테인먼트는 24일 ‘블랙핑크: 더 무비’(BLACKPINK THE MOVIE)의 메인 포스터를 공개했다.날개 모양의 조형물과 몽환적인 핑크톤 안갯속 네 멤버의 이름이 적혔다. 특히 포스터 상단에 ‘2021. 08. 04’ 문구가 새겨져 기대감을 자아냈다.‘블랙핑크: 더 무비(BLACKPINK THE MOVIE)’는 블랙핑크 데뷔 5주년을 맞아 제작된 영화로, YG가 예고한 '4+1 PROJECT' 중 하나다.'THE SHOW'와 'IN YOUR AREA'(2018) 콘서트 실황 5곡을 더해 블랙핑크의 히트곡 무대를 재편집, 실제 공연장에 있는 듯한 생생한 경험을 관객들에게 안길 전망이다. 또 그동안 공개되지 않았던 멤버들의 특별한 장면들도 담긴다.1차 글로벌 티켓팅은 오는 30일부터 진행된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr