에스파, 'Next Level' 뮤직비디오

유튜브 조회수 1억뷰

멜론 24Hits 차트 2위

사진제공=SM엔터테인먼트

신인 걸그룹 에스파가 '음원퀸'으로 떠오르고 있다.에스파의 신곡 'Next Level'(넥스트 레벨) 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억뷰를 돌파했다.지난 5월 17일 오후 6시 공개된 에스파의 신곡 'Next Level' 뮤직비디오는 공개 32일 8시간 30분 만인 6월 19일 오전 2시 30분경 유튜브 조회수 1억뷰를 돌파, 이들을 향한 글로벌한 관심을 다시 한번 확인시켜 주었다.에스파는 앞서 데뷔곡 'Black Mamba'(블랙맘바) 뮤직비디오가 공개 51일 12시간 만에 1억뷰를 돌파해 역대 K팝 그룹 데뷔곡 뮤직비디오 사상 최단 기록을 세운 것에 이어, 이번 신곡은 19일 빠른 자체 최단 기록으로 눈길을 끈다.또한 'Next Level'은 공개 직후 지니, 벅스 1위는 물론, 미국 빌보드 3개 차트(글로벌 200, 미국 제외 글로벌 차트, 월드 디지털 송 세일즈 차트)와 중국 QQ뮤직, 쿠워뮤직, 쿠거우뮤직 등 글로벌 차트에서도 좋은 반응을 얻었으며, 발매 32일이 지난 지금까지도 24시간 누적 단위 이용량이 집계되는 멜론 24Hits 차트 2위를 비롯한 주요 음원 사이트의 각종 차트에서 최상위권을 기록하며 롱런 인기를 입증한 만큼, 새로운 '음원퀸'으로서의 행보에 기대를 높였다.한편, 에스파는 'Next Level' 뮤직비디오 1억뷰 돌파를 기념해 오늘(19일) 오후 6시 유튜브 및 네이버 V 에스파 공식 채널에서 스페셜 안무 영상을 공개할 예정이다.