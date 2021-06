세븐틴 우지 "대선배 방시혁과 협업, 존중·배려에 영광스러워"

세븐틴 미니 8집 'Your Choice' 발매



세븐틴 프로듀서 우지, 방시혁과 협업에 영광

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노) 우지가 방시혁 프로듀서에게 감사 인사를 전했다.세븐틴은 18일 오후 4시 30분 미니 8집 'Your Choice'(유어 초이스) 발매 기념 기자간담회를 열었다.이날 세븐틴 우지는 이번 타이틀곡 'Ready to love'(레디 투 러브)에 방시혁 프로듀서가 참여한 것과 관련 "특별한 계기가 있다기 보다 저희가 하이브 소속 가수가 되면서 음악하는 환경들이 좋아졌다. 너무나 자연스럽게 시혁님과 작업을 할 수 있는 계기가 됐다"고 말했다.이어 "저 같은 경우 어린 시절에 시혁님이 만드신 음악을 들으면서 자랐던 세대인데, 같이 작업할 수 있었다는 게 영광이었다"고 강조했다.우지는 "저에게 시혁님은 회사의 의장님이시기 전에 굉장히 큰 작곡가 선배님이신데 존중을 많이 해주셨다. 이해해 주시고, 배려해 주셨다. 작가 대 작가로서 너무 큰 존중을 받아서 영광스러웠다"라며 "이 자리를 빌어서 감사하다는 말씀을 드리고 싶다"고 인사했다.이번 세븐틴의 미니 8집 'Your Choice'는 사랑에 대한 다양한 형태의 행동과 감정을 담은 앨범이다.타이틀곡 'Ready to love'는 감각적인 신스 베이스와 타격감 있는 비트가 매력적인 R&B 기반의 팝 장르곡이다. 세븐틴 특유의 에너제틱과 강인한 매력을 발견 할 수 있다. 우지, 범주를 비롯해 방시혁 프로듀서와 원더키드 등 하이브 레이블즈 프로듀서 군단도 곡 작업에 첫 참여했다.이날 오후 6시 발매.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr