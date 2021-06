그룹 방탄소년단. / 조준원 기자 wizard333@

그룹 방탄소년단이 24주차 가온차트 3관왕에 올랐다.가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회에 따르면 24주차(2021.06.06~2021.06.12) 가온차트에서 방탄소년단의 ‘Butter’(버터)가 디지털차트, 스트리밍차트 3주 연속 1위, 소셜차트2.0에서는 13주 연속 1위를 이어가며 3관왕에 올랐다.앨범차트에서는 1년 6개월여 만에 돌아온 엑소(EXO)의 'DON'T FIGHT THE FEELING - Special Album'(돈트 파이트 더 필링 - 스페셜 앨범)이 1위에 진입했다. BGM차트는 거미의 ‘I Wanna Be With You’(아이 워너 비 위드 유)가 1위를 차지했으며, 하성운의 ‘스니커즈(Sneakers)’가 다운로드차트 1위에 진입했다.소셜차트2.0은 방탄소년단이 13주 연속 1위를 이어가고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr