그룹 브레이브걸스/사진 = 브레이브엔터테인먼트

그룹 브레이브걸스가 이번 타이틀곡을 처음 듣고 히트 느낌이 왔다고 말했다.브레이브걸스는 17일 오후 5시 서울 강남구 일지아트홀에서 미니 5집 'Summer Queen'(서머 퀸) 발매 기념 쇼케이스를 열었다.이날 민영은 "타이틀곡 '치맛바람'을 듣자마자 히트를 자신했냐"는 MC의 질문에 "저는 처음 듣자마자 타이틀곡 감이라고 생각했다"며 "트로피칼 사운드가 여름에 딱 맞고 비트가 좋았다"고 말했다.이어 유나는 "도입부부터 이 노래다 싶었는데 모두 함께 즐길 수 있는 파도춤이 있어서 많은 분들이 즐길 수 있을 거 같다"고 덧붙였다.이번 브레이브걸스 타이틀곡 '치맛바람'은 여름에 어울리는 트로피컬 하우스 기반의 댄스곡으로 시원한 사운드와 중독성 강한 멜로디가 인상적인 곡이다. 역주행 히트곡 '롤린'의 '가오리 춤'에 이어 이번엔 이른바 '파도 춤'과 '치마 춤'에 안무 포인트를 줬다.타이틀곡 외에도 이번 신보 'Summer Queen'에는 'Pool Party'(풀 파티, Feat.이찬 of DKB), '나 혼자 여름 (Summer by myself)', 'FEVER (토요일 밤의 열기)', 'Chi Mat Ba Ram (Eng Ver.)' 등 총 5곡이 담겼다.이날 오후 6시 공개.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr