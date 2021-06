日서 베스트 앨범 발매 이어

오리콘 '주간 스트리밍 랭킹' 4주 연속 정상

그룹 방탄소년단. / 조준원 기자 wizard333@

그룹 방탄소년단의 'Butter'(버터)가 미국 빌보드에 이어 일본 오리콘에서도 돌풍을 지속했다.16일 오리콘이 발표한 최신 차트(6월 21일 자/ 집계 기간 6월 7~13일)에 따르면, 방탄소년단의 디지털 싱글 'Butter'는 주간 재생수 1,366만 4,924회를 기록해 '주간 스트리밍 랭킹' 정상에 올랐다.'Butter'는 지난달 21일 공개 첫 주인 5월 31일 자 차트부터 4주 연속 1위를 지키고 있다. 4주째 주간 재생수 1,000만 회 이상을 달성하며, 누적 재생수 7,767만 7,538회를 기록 중이다.오리콘에 따르면, 동일한 최신 '주간 스트리밍 랭킹'에서는 방탄소년단의 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)'가 주간 재생수 196만 4240회로 49위 랭크됐다. 이 곡의 누적 재생수는 1억 123만 7,773회로, 방탄소년단은 'Dynamite'(다이너마이트)에 이어 2번째 재생수 1억 회 돌파 곡이다.이와 더불어 방탄소년단은 일본에서 베스트 앨범 'BTS, THE BEST'(비티에스, 더 베스트)를 발표한다.16일 발매되는 방탄소년단의 일본 베스트 앨범에는 지난 4월 선공개된 'Film out'(필름 아웃)과 전 세계에 디스코 열풍을 일으킨 'Dynamite'를 포함해 일본 오리지널 곡 'Your eyes tell'(유어 아이즈 텔), 'Crystal Snow'(크리스탈 스노우)와 '피 땀 눈물', 'FAKE LOVE'(페이크 러브), 'IDOL'(아이돌), 'MIC Drop'(마이크 드롭), 'ON'(온)의 일본어 버전 등 2017년부터 4년 동안 방탄소년단이 일본에서 발매한 싱글과 앨범 수록곡 총 23곡이 수록된다.일본 음반사에 따르면 방탄소년단의 이번 베스트 앨범은 발매 날 출하량 110만 장을 넘겼다.한편, 방탄소년단은 글로벌 서머송 'Butter'로 전 세계에서 뜨거운 인기를 얻고 있다. 오리콘뿐만 아니라 미국 빌보드 '핫 100' 차트에서 3주 연속 1위(6월 19일 자)에 오르며 세계적인 위상을 증명했고, 국내 주간 가온차트(5월 30일~6월 5일)의 디지털 차트와 스트리밍 차트에서도 2주 연속 1위를 차지했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr