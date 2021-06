유겸, AOMG 합류

합류 후 첫 신곡

블랙 카리스마

유겸 / 사진 = AOMG 제공

유겸이 'I Want U Around'로 리스너들을 먼저 만난다.AOMG 측은 10일 오후 공식 SNS와 유튜브를 통해 유겸의 새로운 콘셉트 포토와 오는 11일 오후 6시 발매되는 신곡 'I Want U Around (아이 원트 유 어라운드) (Feat. DeVita)'의 뮤직비디오 티저 영상을 게재했다.먼저 유겸의 새로운 콘셉트 포토는 흑백 톤으로 그의 독보적인 분위기를 담고 있어 시선을 사로잡는다. 유겸은 가죽 재킷을 스타일리시하게 소화하며 남다른 비주얼을 드러냈다.티저 영상 속 유겸은 검은색 옷을 입고 하늘을 올려다보며 손을 올린 모습이다. 유겸의 움직임에 집중하게 만드는 감각적인 사운드가 'I Want U Around' 완곡에 대한 궁금증을 고조시키고 있다.이와 함께 공개된 '2021. 06. 11. FRI. 6PM (KST)'라는 문구를 통해 선공개곡 'I Want U Around'의 발매 일시가 공식적으로 알려졌다. 유겸의 첫 솔로 EP 'Point Of View: U (포인트 오브 뷰: 유)'에 수록된 7곡 가운데 1번 트랙 'I Want U Around'를 11일에 먼저 들어볼 수 있을 전망이다.'Point Of View: U'는 'I Want U Around'를 비롯해 'Running Through The Rain' '네 잘못이야 (Feat. GRAY)' 'All About U (Feat. 로꼬)' 'Love The Way (Feat. 박재범 & 펀치넬로)' 'Falling In Love' 'When U Fall'까지 총 7곡으로 구성돼 있다. 무엇보다 지난 2월 AOMG와 전속계약을 맺은 유겸이 처음 발표하는 솔로 앨범이라 국내외 음악 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다.그동안 GOT7(갓세븐) 활동을 통해 다방면에서 음악적 역량을 입증한 유겸이 이번 'Point Of View: U'를 시작으로 솔로로는 어떤 음악적 색깔을 구축해 나갈지 기대감이 모아진다.유겸과 AOMG의 새로운 시너지를 가장 먼저 확인시킬 'I Want U Around'는 오는 11일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매될 예정이다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr