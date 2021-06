사진=텐아시아DB

그룹 브레이브걸스가 컴백을 앞두고 5월 가온차트 1위를 차지했다.



가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회는 10일 2021년 5월 월간차트에서 브레이브걸스의 '롤린 (Rollin`)'이 디지털차트, 스트리밍차트 1위, NCT DREAM의 '맛 (Hot Sauce)'이 앨범차트와 리테일 앨범차트, 타이틀곡 ‘맛 (Hot Sauce)'은 다운로드차트에서 1위를 했다고 발표했다.



K팝의 글로벌 인기를 직관적으로 확인해볼 수 있는 소셜차트 2.0에서 5월 1위는 방탄소년단이 차지하며 3개월 연속 1위를 이어가고 있다.



함께 공개된 23주차 주간 가온차트(2021.05.30.~2021.06.05)에서는 방탄소년단 '버터(Butter)'가 디지털차트, 스트리밍차트 2주 연속 1위를 이어가고 있으며, 다운로드차트는 더보이즈의 ;KINGDOM COME - 킹덤 <FINAL : WHO IS THE KING?>'이 1위로 진입했다.



23주차 주간 앨범차트와 리테일 앨범차트 1위는 투모로우바이투게더 '혼돈의 장 : FREEZE'가 차지했다.



한편 오늘 발표되는 가온인증 스트리밍 부문에서는 아이유 (IU)의 'Blueming'이 2억 스트리밍 카운트를 초과 달성하여 더블 플래티넘(Double Platinum) 인증을 받게 되며, 다운로드 부문에서는 Lauv의 'Paris In The Rain', 케이시 (Kassy)의 '그때가 좋았어'는 250만 다운로드를 초과 달성해 플래티넘(Platinum) 인증을 받는다.



앨범부문에서 누적 판매량 100만장을 넘기며 밀리언(Million) 인증을 받는 앨범은 세븐틴 'An Ode', 백현 'Bambi'이고, ENHYPEN 'BORDER : CARNIVAL'은 더블 플래티넘 (Double Platinum) 인증을, NCT 'NCT RESONANCE Pt. 2', 아스트로 'All Yours', 강다니엘 'YELLOW', ITZY (있지) 'GUESS WHO'는 플래티넘(Platinum) 인증을 받는다.

우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr