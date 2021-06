사진=TWICE 'Alcohol-Free' MV 티저 영상 화면 캡처

그룹 트와이스가 청량과 매혹을 동시에 느낄 수 있는 신곡 '알콜-프리(Alcohol-Free)'를 선보인다.트와이스는 오는 11일 오후 1시 열 번째 미니 앨범 '테이스트 오브 러브(Taste of Love)' 발매에 앞서 9일 오후 6시 타이틀곡 '알콜-프리' 음원과 뮤직비디오를 공개하고 컴백 축제를 맞이한다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 8일 공식 SNS에 신곡 '알콜-프리' 뮤직비디오 티저를 추가 오픈하고 기대감을 한층 높였다. 이번 티저는 보사노바에 힙합을 결합시킨 사운드 위 정열적인 라틴 댄스 동작과 살랑이는 웨이브 안무가 눈길을 사로잡았다.여기에 '나는 Alcohol free 근데 취해. 마신 게 하나도 없는데'라는 가사가 더해져 매혹적 분위기를 배가시켰다. 계절감을 살린 알록달록한 색감, 화려한 디자인의 의상, 스카프로 포인트를 준 헤어 스타일링 등이 트와이스의 올여름 활동을 더욱 기대케 했다.앞서 첫 번째 뮤직비디오 티저는 공개 당일인 7일 오후 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위에 오르며 본편에 대한 글로벌 팬들의 관심을 방증하기도 했다. 데뷔곡 'OOH-AHH하게'(우아하게)부터 '아이 캔트 스톱 미(I CAN'T STOP ME)'까지 14편에 달하는 모든 활동곡 뮤직비디오에 3편의 일본곡 작품까지 더한 통산 17편을 억대 뷰 반열에 올려 '전 세계 걸그룹 중 가장 많은 1억 뷰 이상 뮤비 보유' 신기록을 세운 이들이 기록 경신을 향해 환한 청신호를 켰다.신곡 '알콜-프리는 사랑에 빠져드는 마법 같은 순간을 표현한 서머 댄스곡으로 JYP 대표 프로듀서 박진영이 작사, 작곡, 편곡하고 작곡가 이해솔이 편곡에 참여했다. 전 세계 팬들이 염원한 '청량 트와이스' 콘셉트를 녹여 2018년 7월 'Dance The Night Away'(댄스 더 나이트 어웨이)와 2020년 6월 'MORE & MORE'(모어 앤드 모어)에 이어 '스테디셀러 서머송’ 리스트에 한 곡을 더 추가할 예정이다.또한 신보 '테이스트 오브 러브'는 최근 선주문 수량 50만 장을 돌파했다. 이는 미니 9집 'MORE & MORE', 정규 2집 'Eyes wide open'(아이즈 와이드 오픈)에 이은 3번째 기록으로 트와이스는 'K팝 대표 걸그룹'의 저력을 재입증했다.트와이스는 9일 정오 유튜브, 페이스북, 브이라이브, 트위터, 틱톡, 인스타그램까지 총 6개의 플랫폼을 통해 컴백 프리미어 라이브 'With TWICE : Tasting the 'Taste of Love''(위드 트와이스 : 테이스팅 더 '테이스트 오브 러브')를 동시 생중계하고 팬들과 만난다. 또 같은 날 오후(현지 시간) 미국 NBC의 간판 프로그램인 '엘렌 드제너러스 쇼'에 출연해 '알콜-프리' 퍼포먼스를 최초 공개하고 월드와이드 팬심을 한층 뜨겁게 달군다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr