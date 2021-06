6월 11일 서머송 컴백

그룹 트와이스 '알콜-프리' 뮤비 티저/사진 = JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스의 청량한 매력이 돋보이는 신곡 뮤직비디오 티저가 공개됐다.트와이스는 오는 9일 오후 6시 타이틀곡 'Alcohol-Free'(알콜-프리)의 음원과 뮤비 공개를 앞두고, 7일 0시 공식 SNS 채널에 신곡 뮤비 티저 영상을 최초로 오픈했다.이번 티저 영상에서 트와이스는 물오른 비주얼로 해사한 미소를 전하며 사랑에 빠질 수밖에 없는 강력한 매력을 과시했다. 리드미컬한 멜로디에 맞춰 나란히 스텝을 펼치는 안무는 '예쁜 애 옆 예쁜 애'라는 수식어를 떠올리게 했고 투명한 바다, 따사로운 햇살, 초록 빛깔의 야자수 등으로 찬란한 여름의 축제를 연상케해 보는 즐거움을 배가했다.또 티저 이미지에 이어 뮤비 티저 영상에서도 형형색색의 칵테일이 오브제로 등장해 신곡 'Alcohol-Free'에 대한 궁금증을 증폭시켰다.오는 11일 정식 발매되는 트와이스의 새 앨범 'Taste of Love'(테이스트 오브 러브)는 최근 선주문 수량 50만 장을 돌파했다. 미니 9집 'MORE & MORE'(모어 앤드 모어), 정규 2집 'Eyes wide open'(아이즈 와이드 오픈)에 이은 3번째 성과로 이로써 트와이스는 3연속 하프 밀리언 셀러 등극에 성공했다.'Taste of Love'의 타이틀곡 'Alcohol-Free'는 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영이 작사, 작곡, 편곡하고 작곡가 이해솔이 편곡에 참여했다. 사랑에 빠져드는 마법 같은 순간을 표현한 서머 댄스곡으로 2018년 7월 'Dance The Night Away'(댄스 더 나이트 어웨이)와 2020년 6월 'MORE & MORE'로 증명한 '트와이스표 서머송'의 히트 계보를 잇는다.데뷔곡 'OOH-AHH하게'(우아하게)부터 전작 'I CAN'T STOP ME'(아이 캔트 스톱 미)까지 모든 활동곡 뮤비를 억대 조회 수 반열에 올려놓으며 '14연속 1억 뷰' 기록을 수립한 이들이 9인 9색 청량 매력을 녹여낸 새 타이틀곡 뮤비로 연속 히트 행진을 이어갈지 기대를 모은다.트와이스는 국내외 팬들을 위해 다채로운 컴백 플랜을 준비했다. 9일 오후 12시에는 컴백 프리미어 라이브 'With TWICE : Tasting the 'Taste of Love''(위드 트와이스 : 테이스팅 더 '테이스트 오브 러브')를 개최한다. 또 같은 날(현지 시간) 미국 NBC의 간판 프로그램인 '엘렌 드제너러스 쇼'에 출연해 타이틀곡 'Alcohol-Free' 퍼포먼스를 처음으로 전 세계 시청자들에게 선보인다.한편 트와이스는 9일 오후 6시 타이틀곡 'Alcohol-Free'의 음원과 뮤비를 공개하고 11일 오후 1시(미국 동부 시간 0시) 열 번째 미니 앨범 'Taste of Love'를 정식 발매한다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr