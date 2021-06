조이 '좋을텐데'(Feat. 폴킴) 라이브 클립 6일 공개

조이 스페셜 앨범 수록곡 '좋을텐데' 트랙 포스터./ 사진제공=SM

'비타민 보이스' 레드벨벳 조이(에스엠엔터테인먼트 소속)의 스페셜 앨범 수록곡 '좋을텐데 (If Only)' 라이브 클립이 오늘(6일) 공개된다.오늘(6일) 오후 6시 유튜브 및 네이버 V LIVE 레드벨벳 채널을 통해 공개되는 '좋을텐데 (If Only)' 라이브 클립은 조이와 피처링으로 참여한 폴킴의 달콤한 듀엣 라이브를 만날 수 있어, 음악 팬들을 매료시킬 전망이다.'좋을텐데 (If Only)'는 청량한 사운드의 밴드 편곡과 부드러운 플룻 연주가 인상적이며, 성시경의 원곡을 남녀 듀엣 버전으로 새롭게 리메이크, 조이의 맑은 음색과 폴킴의 감미로운 보컬이 어우러진 하모니가 곡의 로맨틱한 감성을 배가시킨다.또한 이번 스페셜 앨범은 타이틀 곡 '안녕 (Hello)'을 비롯해 1990~2000년대 많은 사랑을 받은 명곡을 조이의 색깔로 리메이크한 총 6곡이 수록되어 있으며, 공개되자마자 국내 음원 차트 1위, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 26개 지역 1위를 차지하는 등 좋은 반응을 얻고 있다.조이는 오늘 방송되는 SBS '인기가요'에 출연해 타이틀 곡 '안녕 (Hello)' 무대를 선사한다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr