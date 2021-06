투모루우바이투게더./ 사진제공=빅히트 뮤직

'4세대 아이돌 대표주자' 투모로우바이투게더가 일본 라인뮤직 일간 차트에서 연일 압도적인 음원 파워를 과시하고 있다.지난달 31일 발매된 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 정규 2집 앨범 '혼돈의 장: FREEZE'의 타이틀곡 '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori'(제로 바이 원 러브송)은 6월 5일 자 라인뮤직 일간 차트 1위에 올랐다. 발매 당일 일간 차트 6위로 진입한 이 곡은 1일 자 차트에서 1위에 오른 뒤 닷새 연속 정상을 유지했다. 특히, 1시간 단위로 업데이트되는 실시간 차트에서 6월 5일 오전 0시부터 오후 11시까지 총 24번 중 24번 모두 1위를 차지, 일본 내 투모로우바이투게더의 인기를 실감케 했다.이외에도 '혼돈의 장: FREEZE'는 영국 오피셜 차트 상위권에 진입하며 인기 상승세를 탔다. 4일(현지시간) 영국 오피셜 차트에 따르면 '혼돈의 장: FREEZE'는 '오피셜 앨범 다운로드 차트 톱 100(Official Album Downloads Chart Top 100)'에 19위로 진입했고, 타이틀곡은 '오피셜 싱글 세일즈 차트 톱 100(Official Singles Sales Chart Top 100)'과 '오피셜 싱글 다운로드 차트 톱 100(Official Singles Downloads Chart Top 100)'에 이름을 올렸다. 국내 음원 사이트인 벅스에서도 타이틀곡은 5일 간 일간 차트 TOP 50를 유지했다.영국 매거진 NME와 미국 빌보드 등 다수의 해외 매체들도 '혼돈의 장: FREEZE'를 집중 조명했다. NME는 'K-팝 4세대 리더가 희망이 없는 곳에서 사랑을 찾다'라는 제목의 리뷰 기사를 통해 '혼돈의 장: FREEZE'를 투모로우바이투게더의 역대 최고의 앨범으로 꼽으며 별점 5점 만점을 줬다. 특히, NME는 투모로우바이투게더만이 할 수 있는 진솔한 이야기로 전 세계 10대들의 공감을 이끈 것에 주목했다.'0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori'(제로 바이 원 러브송)은 트렌디한 하이브리드 팝 록 장르의 곡으로, 혼돈 속에서 만난 너를 향한 사랑만은 확실하다고 믿는 소년의 '자기 확신적' 사랑을 노래한다.한편, 투모로우바이투게더는 정규 2집 앨범 '혼돈의 장: FREEZE' 발표 직후 선풍적인 인기로 '4세대 아이돌 대표주자'의 위상을 입증했다. '혼돈의 장: FREEZE'는 지난 1일(오전 8시 기준) 영국, 일본, 캐나다, 네덜란드, 브라질 등 전 세계 45개 국가/지역의 아이튠즈 '톱 앨범' 차트에서 1위를 기록했고, 타이틀곡은 전 세계 31개 국가/지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트 정상에 이름을 올렸다. 신곡 뮤직비디오는 2일 만에 1천만 뷰를 돌파했다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr