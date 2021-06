/사진 = SM엔터테인먼트

그룹 에스파의 신곡 'Next Level'(넥스트 레벨)이 미국 빌보드 2주 연속 차트인에 성공했다.에스파의 신곡 'Next Level'은 지난 2일 공개된 미국 빌보드 6월 첫째 주 글로벌 200 차트에서 지난주보다 32계단 상승한 65위를 기록, 이들을 향한 글로벌한 관심을 실감케 했다.더불어 이번 신곡은 글로벌 차트(미국 제외)에서도 지난 순위보다 20계단 오른 34위를 기록했으며, 월드 디지털 송 세일즈 차트에서는 11위에 이름을 올렸다.지난 5월 17일 공개된 'Next Level’은 발매 2주차인 현재까지도 지니, 벅스 실시간 차트 최상위권에 랭크된 것은 물론, 빌보드 코리아 K팝 100과 멜론 주간 차트에서 각각 5위, 6위에 랭크되는 등 음원 파워를 보여주고 있다.한편, 에스파는 3일 오후 6시 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에 출연한다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr