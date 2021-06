주니, 작사·작곡 참여

"신세경에 반한 것 같아"

'런 온' 음악 삽입 인연

'inside' 뮤직비디오 / 사진 = 뮤직비디오 캡처

배우 신세경이 뮤지션 주니(JUNNY)의 'inside' 뮤직비디오에 깜짝 등장했다.주니는 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 더블 타이틀 앨범 'inside the sober mind. (인사이드 더 소버 마인드)'를 발매하고, 더블 타이틀곡 'inside (인사이드)'와 'sober (소버) (ft. YOUHA)'의 뮤직비디오를 공개했다. 주니가 직접 작사, 작곡에 참여한 'inside'와 'sober'는 서로 다른 색깔로 리스너들에게 보다 다양한 즐거움을 안겨주고 있다.그 중 'inside' 뮤직비디오는 애니메이션 형식으로 구성됐다. 곡 소개처럼 '티켓이 필요 없는 나만의 paradise'를 표현한 편안한 분위기가 주니의 매력적인 음색과 조화롭게 어우러졌다. 특히 2절을 시작하는 "온종일 틀어 놓은 드라마 / 신세경에 반한 것 같아 / i think i'm running on again / that's my own privacy"라는 파트에 맞춰 신세경이 출연한 JTBC 드라마 '런 온'의 한 장면이 휴대폰 화면 안에 펼쳐져 눈길을 사로잡는다.'inside' 뮤직비디오 마지막을 장식한 크레딧에도 'Special Thanks to'로 JTBC 드라마 '런 온'과 신세경의 이름이 적혀 있어 음악 팬들에게 색다른 재미를 선사했다.이 같은 '런 온'과 신세경의 특별한 지원사격은 주니의 음악이 '런 온'에 삽입됐던 인연으로 성사됐다. 지난해 9월 발매된 주니의 'MOVIE (무비)'는 '런 온'의 티저 영상을 비롯해 '런 온' 방영 회차 중에도 배경 음악으로 사용되며 시청자들의 몰입도를 배가했다. 특히 주니의 목소리와 신세경의 연기가 특급 시너지를 발휘했고, 'inside' 뮤직비디오에서 이를 한번 더 확인할 수 있어 훈훈함을 자아낸다.한편, 주니는 유니크한 보이스와 장르를 불문한 송라이팅 능력으로 일찌감치 R&B 씬의 주목을 받고 있는 올라운더 뮤지션이다. 엑소 카이의 솔로앨범 타이틀곡 '음 (Mmmh)', 아이유의 정규앨범 수록곡 '돌림노래 (Feat. DEAN)'를 비롯해 수호, 백현의 솔로곡과 NCT U, NCT DREAM 앨범 수록곡을 작사, 작곡하는 폭 넓은 음악 활동을 선보이고 있다.올해는 'inside the sober mind.'를 통해 싱어송라이터로서 본격적인 행보를 시작한 주니는 더욱 다양한 음악과 무대로 대중과 소통할 예정이다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr