그룹 고스트나인(GHOST9)(황동준, 손준형, 이신, 최준성, 이강성, 프린스, 이우진, 이태승, 이진우)이 3일 오후 서울 광장동 예스24 라이브홀에서 열린 네 번째 미니앨범 'NOW : When we are in Love (나우 : 웬 위 아 인 러브)'를 발매 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다.타이틀곡 '밤샜다(Up All Night)'는 사랑이 막 시작되는 순간의 풋풋함과 설렘을 담은 곡이다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr