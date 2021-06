그룹 마마무 / 사진제공=RBW

그룹 마마무의 발라드도 통했다.마마무가 지난 2일 발매한 새 미니앨범 'WAW'은 아르헨티나, 브라질, 칠레, 말레이시아, 멕시코, 필리핀, 칠레, 터키 등 전 세계 21개 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트에서 1위를 기록했다.또한 타이틀곡 '웨얼 아 위 나우(Where Are We Now)'를 비롯해 수록곡 '내일의 너, 오늘의 나(Another Day)' '애써(A Memory for Life)' '우린 결국 다시 만날 운명이었지 Part.2 (Destiny Part.2)' 등 전곡이 국내 주요 음원 차트에 진입했다.마마무는 데뷔 후 처음으로 새 앨범의 전곡을 발라드 트랙으로 채우며 보컬 그룹의 저력을 발휘, 웰메이드 앨범을 탄생시켰다.'WAW'는 데뷔부터 현재까지 7년의 시간을 쉼 없이 달려온 마마무의 이야기와 솔직한 생각과 감정을 담은 앨범으로, 타이틀곡 '웨얼 아 위 나우'는 너와 나, 우리가 몇 번의 계절을 지나 함께 달려온 나날들에 대한 소중함과 감사함을 노랫말에 담았다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr