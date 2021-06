이틀 만에 1천만 뷰

거침없는 흥행 질주

45개 국가 차트 '정상'

투모로우바이투게더 / 사진 = 빅히트 뮤직 제공

투모로우바이투게더 신곡 '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori'(제로 바이 원 러브송)의 뮤직비디오가 1천만 뷰를 돌파했다.지난달 31일 오후 6시 공개된 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 정규 2집 앨범 '혼돈의 장: FREEZE'의 타이틀곡 '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori' 뮤직비디오 유튜브 조회 수가 2일 오후 6시 3분경 1천만 회를 넘어섰다. 이는 컴백 후 단 2일 만에 이룬 성과로, 신보를 앞세운 투모로우바이투게더의 거침없는 흥행 질주를 예고한다.'0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori' 뮤직비디오는 뜻대로 되는 것이 하나도 없는 현실을 마주하고 무력감을 느낀 다섯 소년이 차를 타고 일탈하던 날, 무미건조했던 삶에 불을 지피듯 타오르는 불길을 만나는 모습을 담고 있다. 멤버들은 섬세한 표정 연기와 강렬한 퍼포먼스, 트렌디한 영상으로 곡을 완벽하게 표현해 보는 이들을 매료시켰다.투모로우바이투게더는 '혼돈의 장: FREEZE'로 1일(오전 8시 기준) 영국, 일본, 캐나다, 네덜란드, 브라질 등 전 세계 45개 국가·지역의 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 정상을 기록했다. 또한, 타이틀곡 '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori'(제로 바이 원 러브송) 역시 전 세계 31개 국가·지역의 아이튠즈 톱 송 차트에서 1위를 기록했고, 일본 라인뮤직 톱 송 일간 차트에서 정상에 오르는 등 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 입증했다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr