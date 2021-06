사진제공=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더가 컴백과 동시에 전 세계 차트를 강타하며 명실상부 '4세대 아이돌 대표주자' 위상을 입증했다.투모로우바이투게더는 지난달 31일 발표한 두 번째 정규 앨범 '혼돈의 장: FREEZE'로 1일(오전 8시 기준) 영국, 일본, 캐나다, 네덜란드, 브라질 등 전 세계 45개 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트에서 정상을 기록했다.이는 지난해 10월 발매된 세 번째 미니 앨범 'minisode1 : Blue Hour'가 기록했던 전 세계 30개 국가/지역의 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 1위 성적을 능가한 것으로, 새 앨범을 향한 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 증명했다.타이틀곡 '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori'(제로 바이 원 러브송) 역시 전 세계 31개 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트에서 1위를 기록, 지난 앨범 'minisode1 : Blue Hour’의 타이틀곡 '5시 53분의 하늘에서 발견한 너와 나'보다 월등한 성적을 보였다. '5시 53분의 하늘에서 발견한 너와 나'는 전 세계 15개 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 송’ 1위를 찍었었다.투모로우바이투게더의 새 앨범 '혼돈의 장: FREEZE'는 '꿈의 장'에 이은 새 시리즈의 서막을 올리는 앨범으로, 세계의 습격으로 얼어 버린 소년의 이야기를 담고 있다. 타이틀곡 '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori'은 트렌디한 하이브리드 팝 록 장르의 곡으로, 혼돈 속에서 만난 너를 향한 사랑만은 확실하다고 믿는 소년의 '자기 확신적' 사랑을 노래한다.투모로우바이투게더는 앨범 당일 Mnet에서 컴백쇼 'FREEZE'를 통해 신곡 무대를 최초 공개하며 폭발적 반응을 얻었다. 특히 컴백과 동시에 관련 키워드가 전 세계 트위터 실시간 트렌드를 장악하는 등 전 세계 팬들의 뜨거운 반응이 이어졌다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr