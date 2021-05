그룹 레드벨벳의 조이 / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 레드벨벳의 조이가 비타민 보이스로 세대불문 감성 저격한다.조이는 31일 오후 스페셜 앨범 '안녕 (Hello)'을 발매 기념 온라인 간담회를 열었다. 멤버 웬디가 MC로 지원사격했다.타이틀곡 '안녕 (Hello)'부터 '쥬뗌므(Je T'aime)' '데이 바이 데이(Day By Day)' '좋을텐데 (If Only) (Feat. 폴킴)' '해피 버스데이 투 유(Happy Birthday To You)' '그럴때마다 (Be There For You)' 등 6곡 모두 1990~2000년대 많은 사랑을 받은 명곡이다.이날 조이는 리메이크곡으로 솔로 데뷔한 이유에 대해 "작년에 발표한 '좋은 사람있으면 소개시켜줘'처럼 제가 냈던 솔로 음원 중 리메이크한 노래를 많이 사랑해주시더라. 내 목소리가 옛날 노래에 어울린다는 말을 많이 들었다. 그래서 첫 솔로 앨범을 준비할 때 리메이크 앨범으로 해보는 게 어떻겠느냐고 제안주셔서 하게 됐다"고 말했다.이어 박혜경 원곡의 '안녕'을 타이틀곡으로 선정한 이유에 대해 "타이틀곡으로 하고 싶은 노래는 많았지만 '안녕'을 처음 들었을 때 밝고 희망차면서도 마음을 울리고 위로해주는 느낌을 받았다. 그 느낌을 전달해주고 싶어서 '안녕'을 타이틀곡으로 밀었다. 내가 전하고 싶은 메시지가 분명히 있었다"고 밝혔다.조이의 '안녕' 전곡 음원은 오늘(31일) 오후 6시 각 음원사이트에서 공개된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr