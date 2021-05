/사진 = 빅히트뮤직 제공

그룹 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 신보 ‘혼돈의 장: FREEZE’(혼돈의 장: 프리즈) 선주문량이 70만 장을 돌파했다.31일 앨범 유통사인 YG PLUS에 따르면, 투모로우바이투게더의 두 번째 정규 앨범 ‘혼돈의 장: FREEZE’의 선주문량이 예약 판매 마지막 날인 지난 30일 기준으로 70만 장을 넘어섰다.이는 지난해 10월 발매된 세 번째 미니 앨범 ‘minisode1 : Blue Hour’(미니소드1 : 플루 아워)의 선주문량 30만 장의 2배가 넘는 수치다.투모로우바이투게더는 콘셉트 트레일러, ‘WORLD’와 ‘BOY’, ‘YOU’ 버전의 콘셉트 포토, 트랙 리스트, 앨범 프리뷰, 트랙 하이라이트, 뮤직비디오 티저 등을 공개하며 ‘차원이 다른 컴백’을 예고했다.투모로우바이투게더의 타이틀곡 ‘0X1=LOVESONG (I Know I Love You)’(제로 바이 원 러브송)은 트렌디한 하이브리드 팝 록 장르의 곡으로, 혼돈 속에서 만난 너를 향한 사랑만은 확실하다고 믿는 소년의 ‘자기 확신적’ 사랑을 노래한다. 모든 것이 제로(0)인 세계에서 영혼에 구멍(0)이 뚫린 소년에게 다가온 한 명(1)의 소녀를 만난 이야기를 등식으로 표현한 제목이 흥미를 유발한다.특히, 타이틀곡 ‘0X1=LOVESONG (I Know I Love You)’에는 슬로우 래빗(Slow Rabbit)과 방시혁("hitman" bang) 프로듀서 등 하이브 레이블즈 사단과 함께 미국 싱어송라이터이자 록 힙합 아티스트인 모드 선(Mod Sun)과 노 러브 포 더 미들 차일드(No Love For The Middle Child)가 송라이팅에 참여했고, 방탄소년단의 RM이 가사 작업에 참여하는 등 초호화 글로벌 프로듀서진의 막강한 지원 사격으로 화제를 모았다.한편, 투모로우바이투게더의 새 앨범 ‘혼돈의 장: FREEZE’는 오늘 오후 6시 전 세계 동시에 공개된다. 이어 오후 8시에 투모로우바이투게더 컴백쇼 '프리즈'(TOMORROW X TOGETHER COMEBACK SHOW 'FREEZE')가 Mnet 방송과 M2 디지털 채널 통해 전 세계에 방송된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr