앨범은 6월3일 발매

그룹 레드벨벳 조이 /사진 = SM엔터테인먼트

그룹 레드벨벳 조이의 스페셜 앨범 ‘안녕 (Hello)’이 드디어 오늘 공개된다.조이 스페셜 앨범 ‘안녕 (Hello)’은 31일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 타이틀 곡 ‘안녕 (Hello)’ 뮤직비디오도 함께 베일을 벗는다.이번 타이틀 곡 ‘안녕 (Hello)’은 힘들었던 지난날은 잊고 새로운 오늘을 맞이하자는 희망적인 가사와 조이의 시원한 보컬이 조화를 이루고 있으며, 경쾌한 브라스 연주에 속도감 있는 편곡이 더해져 박혜경의 원곡과는 또다른 매력을 느낄 수 있다.더불어 이번 앨범에는 선공개곡 ‘Je T'aime’(쥬뗌므), ‘Day By Day’(데이 바이 데이), ‘좋을텐데 (If Only) (Feat. 폴킴)’, ‘Happy Birthday To You’(해피 버스데이 투 유), ‘그럴때마다 (Be There For You)’까지 1990~2000년대 많은 사랑을 받은 명곡을 조이의 색깔로 재탄생시킨 리메이크곡 6곡이 수록되어 있어 폭넓은 세대의 감성을 자극할 전망이다.또한 조이는 앨범 공개 한 시간 전인 오늘 오후 5시부터 네이버 V LIVE 및 유튜브 레드벨벳 채널을 통해 생방송 ‘안녕! 난 너의 JOY야’를 진행, 다채로운 이야기로 팬들과 솔로 데뷔 카운트다운에 나설 계획이다.한편, 조이 스페셜 앨범 ‘안녕 (Hello)’는 6월 3일 음반으로도 발매.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr