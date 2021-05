/사진 = 스타쉽엔터테인먼트

그룹 몬스타엑스(MONSTA X)가 매력적인 ‘갬블러’로 돌아온다.몬스타엑스는 지난 27일 오후 공식 SNS를 통해 아홉 번째 미니앨범 ‘One Of A Kind(원 오브 어 카인드)’의 타이틀곡 ‘GAMBLER(갬블러)’의 첫 번째 뮤직비디오 티저 영상을 게재했다.공개된 영상 속 멤버들은 블랙과 레드 컬러의 가죽 재킷을 착장, 터프하면서도 섹시한 매력을 발산하고 있다. 머리를 맞댄 여섯 멤버는 건물의 모형과 도면을 펼쳐놓고 심상치 않은 일을 벌이려는 듯한 모습으로 긴장감도 자아낸다.특히 블록버스터급 스케일의 연출로 진한 몰입감을 선사하는가 하면, 영상 말미 타깃으로 보이는 강렬한 레드빛 수정과 함께 “If you don’t know, now you know(이프 유 돈 노, 나우 유 노)”라는 주헌의 내레이션이 흘러나오며 뮤직비디오 본편에 대한 기대감까지 높이고 있다.숨 막히는 유혹의 순간을 긴장감 넘치는 게임에 빗댄 ‘GAMBLER’는 주헌이 데뷔 이후 처음으로 타이틀 프로듀서로 참여한 시그니처 트랙이다. 자신감 넘치는 몬스타엑스만의 에너지를 제대로 담아냈단 평이다.몬스타엑스는 곧 베일을 벗을 ‘One Of A Kind’를 통해 보다 단단해진 팀워크와 뚜렷한 음악적 성장, 다채로운 퍼포먼스 등을 선보이며 몬스타엑스만의 스타일을 완성 시킬 계획이다.오는 6월 1일 오후 6시 발매.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr