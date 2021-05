방탄소년단 직속 후배 투모로우바이투게더

그룹 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 컴백이 하루 앞으로 다가왔다.투모로우바이투게더가 31일 두 번째 정규 앨범 '혼돈의 장: FREEZE'(혼돈의 장: 프리즈)로 7개월 만에 돌아온다. 선배 그룹 방탄소년단 RM의 타이틀곡 참여 등 컴백 전부터 화제를 모으고 있는 투로우바이투게더의 컴백 기대 포인트를 짚었다.투모로우바이투게더의 타이틀곡 '0X1=LOVESONG'(제로 바이 원 러브송)은 트렌디한 하이브리드 팝 록 장르의 곡으로, 혼돈 속에서 만난 너를 향한 사랑만은 확실하다고 믿는 소년의 '자기 확신적' 사랑을 노래한다.지난 29일 빅히트 뮤직이 공개한 앨범 프리뷰 영상에는 타이틀곡의 일부가 포함됐는데, 짧은 길이지만 한 번만 들어도 뇌리에 강하게 남는 에너제틱한 멜로디가 돋보인다.투모로우바이투게더만의 색깔이 돋보이는 퍼포먼스 역시 기대 포인트. 곡 해석에 따른 안무와 함께 무대 구성, 의상 등 음악을 돋보이게 하는 풍성한 볼거리를 선보여 온 투모로우바이투게더가 새 앨범 타이틀곡으로 보여 줄 퍼포먼스에 관심이 쏠린다.투모로우바이투게더는 앞서 공개한 트랙리스트로 화제를 모았다. 방탄소년단의 RM과 초호화 글로벌 프로듀서진의 막강한 지원을 받은 것.타이틀곡 '0X1=LOVESONG'에는 슬로우 래빗(Slow Rabbit)과 방시혁 프로듀서 등 하이브 레이블즈 사단 프로듀서진을 비롯해 미국 싱어송라이터이자 록 힙합 아티스트인 모드 선(Mod Sun)과 노 러브 포 더 미들 차일드(No Love For The Middle Child)가 송라이팅에 참여했다. 방탄소년단의 RM은 가사 작업에 힘을 보탰다.또, 수록곡 'Anti-Romantic'(안티-로맨틱)에는 프로듀서이자 송라이터인 알렉스 호프(Alex Hope)와 아티스트 살렘 일리스(Salem Ilese)가 참여했고, 'Frost'(프로스트)에는 런던을 중심으로 활발하게 활동 중인 아티스트 애쉬니코(Ashnikko) 등 글로벌 프로듀서진이 참여한 것으로 알려졌다.투모로우바이투게더 전 멤버가 '혼돈의 장: FREEZE'의 작업에 참여해 본인들만의 이야기를 들려 준다는 점도 새 앨범에서 기대되는 포인트. 이들은 앞서 '꿈의 장: ETERNITY'(꿈의 장: 이터니티)의 수록곡 '거울 속의 미로'를 통해 처음으로 자작곡을 발표한 뒤 '미니소드1 : 블루 아워'(minisode1 : Blue Hour) 수록곡 'Ghosting'(고스팅), 'Wishlist'(위시리스트) 등의 작사에 참여한 바 있다.이번 앨범에서 수빈은 '소악행' 작사에 참여했고 연준, 태현, 범규는 '밸런스 게임'의 작사에 힘을 보탰다. 연준과 휴닝카이, 범규, 태현이 'No Rules'(노 룰즈) 작사에 참여했다. 또한, '디어 스푸티니크'에는 태현이 작곡과 작사에 참여하고 휴닝카이가 작사와 함께 데뷔 이래 처음으로 프로듀싱에 참여했다. 'Frost'에는 연준이 가사 작업에 동참했다.투모로우바이투게더가 데뷔 후 줄곧 본인들만의 이야기로 전 세계 10대들과 소통하며 '10대픽'으로 주목받아 온 만큼, 이번에는 다섯 멤버가 직접 작업한 노래로 어떠한 이야기로 공감대를 형성할지 관심이 쏠린다.이번 신보에는 데뷔 후 처음으로 선보이는 영어곡 'Magic'(매직)이 수록됐다. 'Magic'은 경쾌하고 트렌디한 디스코 팝 장르의 곡으로, 차갑게 얼어 있던 나를 녹여 주는 '마법 같은 너'에 대한 이야기를 여름에 듣기 좋은 청량한 느낌으로 풀어낸 곡.누구나 접근하기 쉬운 디스코 팝인데다, 세계 팬들에게 접근성이 용이한 영어곡이란 점에서, 투모로우바이투게더의 미국 시장을 공략 의도가 감지된다. 이 곡을 통해 투모로우바이투게더가 보다 더 많은 세계 팬들을 끌어모을 수 있을지 역시 관전 포인트 중 하나다.투모로우바이투게더 새 앨범 '혼돈의 장: FREEZE'은 하루 뒤인 오는 31일 발매.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr