사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스의 'What is Love?'(왓 이즈 러브?) 뮤직비디오가 유튜브 5억 뷰를 돌파했다.트와이스의 '왓 이즈 러브?' 뮤직비디오가 24일 오전 5시 55분께 유튜브 조회 수 5억 건을 넘어섰다. 이로써 트와이스는 'TT'(티티), 'LIKEY'(라이키)'에 이어 '왓 이즈 러브?'까지 '통산 세 번째 5억 뷰 돌파' 기록을 달성했다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 공식 SNS 채널에 '왓 이즈 러브?' 뮤직비디오 5억 뷰 돌파 축하 이미지를 게재하고 아낌없는 호응을 보내준 국내외 팬들에게 고마움을 전했다.2018년 발매된 다섯 번째 미니 앨범 '왓 이즈 러브?'의 동명 타이틀곡 '왓 이즈 러브?'는 JYP 대표 프로듀서이자 K팝 히트곡 메이커 박진영이 작사, 작곡을 맡은 노래다. 사랑을 책이나 영화로 배운 소녀들의 호기심과 상상을 다룬 노랫말에 아홉 멤버의 밝고 건강한 에너지가 더해져 국내외 팬들의 많은 사랑을 받았다.최근 트와이스는 데뷔곡 'OOH-AHH하게'(우아하게)부터 '아이 캔트 스톱 미(I CAN'T STOP ME)'까지 14편의 활동곡을 비롯해 일본 발표 곡 ’Candy Pop’(캔디 팝), ’TT -Japanese ver.-‘(TT -일본어 버전-), ’Breakthrough’(브레이크스루)까지 1억 뷰 이상 돌파 뮤직비디오를 총 17편 보유하는 대기록을 썼다. 이는 영국 여성 3인조 그룹 리틀 믹스(Little Mix)가 가지고 있던 기존 기록 16편을 넘어서는 것으로 트와이스는 전 세계 걸그룹 중 1억 뷰 이상 기록 뮤직비디오를 가장 많이 보유한 팀이 됐다.한편 트와이스는 오는 6월 9일 오후 6시 새 미니앨범 '테이스트 오브 러브Taste of Love)'를 발매한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr