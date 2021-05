엑소, 6월7일 스페셜 앨범 'DON’T FIGHT THE FEELING'

그룹 엑소 시우민 /사진 = SM엔터테인먼트

그룹 엑소(EXO, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 신곡 ‘Don’t fight the feeling’(돈트 파이트 더 필링)으로 에너제틱한 매력을 선사한다.엑소 스페셜 앨범 ‘DON’T FIGHT THE FEELING’은 오는 6월 7일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개되며, 타이틀 곡 ‘Don’t fight the feeling’을 비롯한 총 5곡이 수록되어 있다.특히, 타이틀 곡 ‘Don’t fight the feeling’은 경쾌한 리듬과 신시사이저, 무게감 있는 베이스가 돋보이는 댄스 장르의 곡으로, 가사에는 삶에서 마주치는 수많은 선택의 순간에 자신의 신념을 믿고 자유롭게 앞으로 질주하라는 젊음의 카리스마를 담았다.또한 오늘(24일) 0시 엑소 각종 SNS 계정을 통해 새로운 콘셉트로 완벽 변신한 멤버 디오와 시우민의 티저 이미지가 공개되어 시선을 사로잡았다.한편, 엑소 스페셜 앨범 ‘DON’T FIGHT THE FEELING’은 음원 발매일인 6월 7일 음반으로도 발매된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr