조이, 'Day By Day' 리메이크

솔로 앨범 기대감 증폭

그룹 레드벨벳 조이의 스폐셜 앨범 수록곡 'Day By Day' 티저 이미지. /사진=SM엔터테인먼트

그룹 레드벨벳의 조이가 감성 보컬로 돌아온다. 리메이크곡 'Day By Day'(데이 바이 데이) 음원이 공개되기 때문인 것.조이의 스페셜 앨범 '안녕 (Hello)'은 오는 31일 오후 6시 각 온라인 사이트를 통해 음원이 공개된다. 타이틀 곡 '안녕 (Hello)'을 비롯해 조이의 색깔로 재탄생된 리메이크곡 6곡이 담겨 있다.이번 앨범에 수록된 'Day By Day'는 그루비한 베이스 리듬과 서정적인 EP 사운드가 감성을 자극하는 미디엄 템포의 R&B 발라드곡으로, 여성 듀오 애즈원이 1999년 발표한 동명의 곡을 리메이크했다. 오랜 시간 곁을 지켜준 사람에게 용기 내 조금씩 다가가고 싶은 마음을 섬세하게 표현한 조이의 성숙한 보컬이 돋보인다.조이는 이번 앨범 트랙 리스트와 각 곡의 분위기를 미리 만날 수 있는 티저를 순차 공개해 연일 화제를 모으고 있다. 지난 23일 0시에는 신비롭고 청초한 분위기의 'Day By Day' 무드 샘플러 및 트랙 포스터, 티저 이미지를 공개해 솔로 변신에 대한 기대감을 더했다.한편 '안녕'은 내달 3일 음반으로 발매된다.박창기 텐아시아 기자 spear@tenasia.co.kr