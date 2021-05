마마무, 6월 2일 컴백 확정

그룹 마마무 솔라가 새 미니앨범 'WAW'의 개인 콘셉트 포토를 공개했다.마마무는 20일 0시, 공식 SNS를 통해 새 미니앨범 'WAW'의 콘셉트 포토를 선보였다.공개된 사진 속 솔라는 여행을 떠난 듯 캠핑카 앞에서 자유롭고 편안한 포즈로 내추럴한 매력을 뽐냈다.또 다른 이미지에선 보디라인이 드러나는 검정 레더 소재의 드레스를 입은 솔라가 우아하고 고혹적인 매력을 드러내며 반전 분위기를 선사했다.이처럼 개인 콘셉트 포토의 첫 주자인 솔라는 내추럴한 매력부터 고혹적인 섹시미까지 담긴 180도 다른 이미지를 기대를 모았다.특히 사진 속 함께 공개된 '널 만나 몇 번의 계절을 지나' 문구를 두고 가사가 아니냐며 신곡의 내용과 분위기에 대해 다양한 추측이 쏟아지고 있다.마마무는 오는 6월 2일 새 미니앨범 'WAW'를 발표한다.올해 첫 완전체 컴백을 예고한 마마무의 이번 컴백은 2021 프로젝트 'Where Are We(WAW)'의 첫 챕터로, 앨범 발매를 시작으로 여름 콘서트, 다큐멘터리 등을 순차적으로 개최 및 공개한다.2021 프로젝트 'Where Are We(WAW)'는 프로젝트 명에서 알 수 있듯이 걸그룹 마마무가 7년을 달려오며 겪었던 수많은 일들, 지금 느끼는 솔직한 감정과 미래에 대한 생각 등을 진솔하게 담아내 기대를 모으고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr