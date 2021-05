사진=임영웅 Shorts 유튜브 영상 캡처

가수 임영웅이 오랜만에 일상을 공개해 반가움을 자아냈다.17일 오전 임영웅 일상 공유 유튜브 채널 임영웅 Shorts에 “오랜만에 목 푸는 영웅”이라는 글과 함께 '임영웅 I'm Not The Only One' 영상이 공개됐다.이날 공개된 영상에는 임영웅이 샘 스미스의 명곡 ' I'm Not The Only One'을 연습하고 있는 모습이 담겼다. 임영웅은 한 손에는 휴대전화, 다른 한 손에는 커피를 들고 움직이며 I'm Not The Only One'을 부르고 있다.연습임에도 스튜디오가 울릴 정도로 크게 노래를 부르는 임영웅의 남다른 프로 의식이 눈길을 끄는 가운데 팝송도 완벽하게 소화해낸 가창력이 소름을 유발했다. 또한 이번 영상은 2주 만에 올라온 근황이라 팬들을 더욱 기쁘게 했다.임영웅은 지난해 TV조선 '미스터트롯'에서 최종 1위에 등극한 이후 예능, 광고, 음원차트를 휩쓸며 인기를 끌고 있다. 최근 발목 부상을 당했지만, 프로그램 녹화에도 성실히 참여하고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr