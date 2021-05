비아이, 아이콘 탈퇴 후 공백 깨고 본격 활동 박차

가수 비아이 컴백 포스터 /사진 = 아이오케이컴퍼니

가수 비아이(B.I)가 글로벌 싱글을 발표한다.비아이는 13일 0시 공식 SNS 계정을 통해 여성 싱어송라이터 데스티니 로저스(Destiny Rogers), 힙합 아티스트 타일라 야웨(Tyla Yaweh)가 함께 발표하는 새 글로벌 싱글 ‘Got It Like That’(갓 잇 라이크 댓)의 무드 포스터 이미지를 공개했다.포스터에는 비아이, 데스티니 로저스, 타일라 야웨의 뮤직비디오 속 이미지가 함께 담기며 전 세계 음악팬들의 주목을 받고 있다.‘Got It Like That’은 저스틴 비버, 카디비, 브루노 마스 등과 작업하고, 그래미 어워즈에서 두 차례 수상한 프로듀서 스테레오타입스가 프로듀싱한 곡이다.비아이는 미국 내 차세대 R&B 라이징 스타로 주목받는 데스티니 로저스, 포스트 말론·위즈 칼리파 등과 함께 작업하며 글로벌 음악팬에게 확실한 눈도장을 찍은 타일라 야웨과 함께 이 곡을 공동작업했다.‘Got It Like That’은 14일 오후 1시(한국 시간) 전 세계 음원 플랫폼을 통해 동시 발매된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr